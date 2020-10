Erster Jahrestag: Gedenk-Graffiti für Halle-Opfer mit Hakenkreuz beschmiert

Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen, so ein Polizeisprecher am Freitag in Halle.

Darüber hinaus habe das Ordnungsamt bereits die Entfernung der verfassungsfeindlichen Schmiererei in die Wege geleitet. Zuvor hatte „Bild“ über den Vorfall berichtet.

Am Rennbahnkreuz haben Unbekannte ein Hakenkreuz über den Gedenkspruch für Jana und Kevin gesprüht, die beiden Opfer des rechtsextremen Terroranschlags vom 9. Oktober 2019 https://t.co/JarosSvGu8 pic.twitter.com/DvPrSORV6O — Dubisthalle.de (@dubisthallede) October 8, 2020

E-Mail an Medien

Laut einer mit „Antifa Halle“ unterzeichneten E-Mail an die Medien vom Montagmorgen hatten Antifaschisten in der Nacht zum Montag rund einhundert Stromkästen in der Stadt mit dem Spruch „Niemals vergessen – Kevin und Jana“ besprüht. Die Verfasser des Schreibens forderten ein entschiedeneres Vorgehen gegen Judenhass in Deutschland. Antisemitismus sei nach wie vor ein gesamtgesellschaftliches Problem – „egal ob linker, rechter, biodeutscher oder migrantischer“ Herkunft, hieß es.

Kevin und Jana hießen die beiden Menschen, die bei dem Anschlag von Halle vor einem Jahr von einem Terroristen getötet worden waren, nachdem er vergebens versucht hatte, eine Synagoge zu stürmen und unter den darin betenden Juden ein Massaker anzurichten.

Am Freitag gedenkt Halle der Toten mit zahlreichen Veranstaltungen. Vor dem Oberlandesgericht läuft gerade der Prozess gegen den 28 Jahre alten Stephan Balliet. Der Deutsche hat die Tat gestanden.

