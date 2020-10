US-katholischer Priester wegen Dreier auf Altar verhaftet

Der Vorfall ereignete sich am 30. September in der katholischen Kirche der Heiligen Peter und Paul-Kirche in Pearl River, US-Staat Louisiana. Ein vorbeilaufender Zeuge hat den Gerichtsakten nach den 37-järigen halbnackten Pastor erspäht, der Sex mit zwei Dominas auf dem Kirchenaltar hatte. Auch Sexspielzeug und Bühnenbeleuchtung habe es gegeben. Zudem habe ein auf einem Stativ montiertes Mobiltelefon den Akt aufgezeichnet, heißt es im Bericht. Der unbekannte Zeuge hielt die Tat mit seiner Handykamera fest und informierte im Anschluss die Polizei.

Den öffentlichen Aufzeichnungen zufolge hatte die als Pornodarstellerin tätige 41-jährige Mindy Dixon einen Tag zuvor in den sozialen Medien gepostet, dass „sie nach New Orleans gereist sei, um dort mit einer weiteren Domina „ein Haus Gottes zu beflecken“.

Nach der Verhaftung sei der seit 2013 tätige Priester seitens der Kirche suspendiert worden. Der Erzbischof von New Orleans hat danach die Kirche besucht und dort ein Ritual zur Wiederherstellung der Heiligkeit des Altars durchgeführt.

Clark sei später mit einer Kaution in Höhe von 25.000 US-Dollar aus dem Gefängnis entlassen worden.

Im Falle einer Verurteilung wegen Obszönität droht ihnen eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis drei Jahren.

