Rega entwickelt Rettungs-Drohnen: Neues Hilfsmittel bei Suche nach Personen

Die Rettungsflugwacht der Schweiz plant neue Drohnen einzusetzen, welche sich momentan in einer Testphase befinden. Sie sehen aus wie Mini-Helikopter und sollen helfen, vermisste Personen aufzufinden und zu retten. Mit einem Algorithmus sollen die Drohnen Personen erkennen. Vorteilhaft seien sie vor allem bei schlechtem Wetter oder in der Nacht.

Am Donnerstag veröffentlichte das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) einen Artikel über die neuen Drohnen der Schweizer Rettungsflugwacht (Rega). Diese befinden sich gerade in der Testphase auf dem Militärübungsgelände am San Bernardino. Sie sehen aus wie kleine Versionen der Rega-Helikopter und sie sollen ebenfalls hilfreich sein: In Zukunft könnten die Drohnen helfen, vermisste Personen zu finden. Vor allem dann, wenn andere Mittel scheitern.

„Bei schlechten Wetterbedingungen kann ein Helikopter zur Aufklärung nicht mehr fliegen, das Risiko ist zu groß. Mit der Drohne sehen wir trotzdem eine Möglichkeit, etwas zu unternehmen“, zitiert das SRF Sascha Hardegger, Programmleiter Technologie und Innovation der Rega.

Autonome Personenerkennung

Die Drohne ist ausgestattet mit einem Algorithmus der Eidgenössischen Technischen Hochschule (Zürich), welcher ihr erlaubt, Personen zu erkennen. Somit kann die Drohne selbstständig Menschen in verschiedenen Positionen und Perspektiven erkennen. Auch soll die Drohne mit einer Wärmebildkamera ausgestattet sein, was das Erkennen von Menschen beispielsweise im Dunkeln erleichtern soll. Zudem empfange die Drohne auch Handy-Signale, welche von den Mobilgeräten der Vermissten ausgestrahlt werden.

Die Drohne wird gesteuert von einem Operator an einer mobilen Leitstelle, sowie einem Drohnenpiloten, der für den manuellen Start des Fluggeräts verantwortlich ist. Die Drohne werde zusätzlich auch mit einem Antikollisions-System versehen. Dieses kann dafür sorgen, dass die Drohne nach Identifizierung eines Flugobjekts direkt und autonom ausweicht. Abgesehen davon könne sie mithilfe eines Autopiloten verschiedene Punkte der Berglandschaft abfliegen.

Sobald die Drohne eine Person erkannt hat, meldet sie das automatisch der Leitstelle. Die Genauigkeit, mit der die Drohne eine Person feststellen kann, beschränkt sich auf 40 Meter. Dies ist laut SRF jedoch eine sehr präzise Distanz für eine Bergung. Nachdem das Signal bei der Zentrale angekommen ist, kann der Operator entscheiden, ob ein Hilfstrupp an diese Koordinaten gesendet werden soll.

Zusätzliches Hilfsmittel – kein Ersatz

Auch wenn die Drohne über viele Fähigkeiten verfügt, so soll sie nur als ein weiteres Hilfsmittel gelten. „Wir werden mit der Drohne keine anderen Mittel ersetzen“, versichert Hardegger dem SRF. Erst wenn aufgrund von schlechten Bedingungen keine anderen Mittel funktionieren, können die Sensoren der Drohnen zum Zug kommen. Helikopter und Suchhunde würden weiterhin permanent nach Möglichkeit im Einsatz bleiben.

Bereits nächstes Jahr sollte es im Ernstfall laut der Rega möglich sein, die Drohnen in Einsätzen zu nutzen. Doch müssten dafür noch technische Anpassungen stattfinden: Während die zwei Operatoren der Drohnen momentan noch regelmäßig Akkus austauschen müssen, soll bald eine Drohne mit Verbrennungsmotor zum Einsatz kommen. Diese kann dann laut Angaben der Rega über zwei Stunden am Stück fliegen.

lm/sb