Mindestens zwei Tote bei schweren Waldbränden in Syrien – Medien

Medienberichten zufolge bedrohten Dutzende Feuer in der Region um die Küstenstädte Latakia und Tartus mehrere Orte. Nach Angaben von Sana zerstörten sie auch große Flächen an Feldern und Bäumen.

Ein Reporter des TV-Senders Al-Ikhbaria meldete, mehrere Orte seien evakuiert worden. Auf Bildern waren dichte Rauchwolken zu sehen. Aus Behördenkreisen der Provinz Latakia hieß es, Dutzende Menschen hätten Rauchvergiftungen erlitten. Demnach fachen Winde die Feuer an.

In diesem Jahr waren in Syrien bereits in anderen Regionen Waldbrände ausgebrochen. Im September zerstörten Feuer riesige Gebiete in der benachbarten Provinz Idlib, die von Rebellen kontrolliert wird.

ac/sb/dpa