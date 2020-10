Etwa 300 Säcke mit menschlichen Knochen in Kaliningrad gefunden

In einer der Räumlichkeiten des deutschen Forts „Stein“ in Kaliningrad sind etwa 300 Säcke mit menschlichen Knochen gefunden worden. Dies teilte Natalija Gazko, die als leitende Assistentin des Leiters der Ermittlungsabteilung des Untersuchungsausschusses Russlands für die Region Kaliningrad tätig ist, gegenüber Reportern mit.

„Am 8. Oktober wurde den Strafverfolgungsbehörden gemeldet, dass in Fort Nr. 1 „Stein“ in Kaliningrad bei einer Untersuchung in einer der Räumlichkeiten etwa 300 Säcke mit Knochen gefunden wurden, vermutlich handelt es sich um menschliche Überreste. Aus diesem Grund organisierten die Untersuchungsgremien der Regionalverwaltung des Untersuchungsausschusses eine Überprüfung vor der Ermittlung“, so Gazko.

Nach vorläufigen Angaben sind die Säcke im Fort von einer Organisation gelagert worden, die seit 2013 auf Baustellen in der Region archäologisch forscht. Während der Überprüfung vor der Untersuchung will die Ermittlung alle Umstände des Vorfalls im Detail klären.

aa/sna/ae