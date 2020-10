Fast 20 Tote nach Bombenexplosionen in Afghanistan

Beim ersten Anschlag in der nördlichen Provinz Sar-e Pul am Samstag seien13 Personen, darunter drei Zivilisten, gestorben und drei Soldaten verletzt worden. Dabei soll ein Sprengsatz neben einem vorbeifahrenden Fahrzeug explodiert sein. Vorausgegangen sei ein stundenlanges Feuergefecht mit den militant-islamistischen Taliban. Der zweite Sprengsatz sei am Straßenrand in der südlichen Provinz Helmand zur Explosion gebracht worden, als ein Bus vorbeigefahren sei. Dabei seien fünf Personen getötet und zehn Menschen verletzt worden.

Dem Provinzrat Aminullah Aydin zufolge sind mindestens 46 afghanische Sicherheitskräfte in verschiedenen Teilen der Provinz in den vergangenen 48 Stunden von den Taliban getötet, verwundet oder gefangen genommen worden.

Die Regierung soll die Taliban für die Tat verantwortlich gemacht haben. Die Kämpfer der Bewegung hätten zunächst nicht darauf reagiert.

Lage in Afghanistan

In den vergangenen zehn Jahren wurden in Afghanistan mehr als 100.000 Zivilisten verwundet oder getötet.

In Afghanistan befindet sich die Regierung in einer Dauerauseinandersetzung mit der islamistischen Taliban-Bewegung , die weite ländliche Gebiete des Landes kontrolliert und ab und an auch Großstädte angreift. Außerdem baut die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in dem Land am Hindukusch ihren Einfluss aus. Die afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte führen im Land Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

Am 12. September hatten die Konfliktparteien in Doha lang geplante Friedensgespräche aufgenommen. Trotzdem reißt die Gewalt nicht ab.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.

