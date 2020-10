Niedersachsen: Sechs Gebiete überschreiten kritischen Corona-Wert

Die Zahl der Regionen in Niedersachsen, die die Warnschwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschreiten, wird am Sonntag mit sechs angegeben.

Dem Gesundheitsministerium zufolge lagen rechnerisch die Kreise Grafschaft Bentheim (70,0), Emsland (52,6), Cloppenburg (103,7), Vechta (50,4), Wesermarsch (51,9) und die kreisfreie Stadt Delmenhorst (90,3) über dem kritischen Grenzwert. Einen Tag zuvor waren es fünf Gebiete gewesen, die die sogenannte 7-Tage-Inzidenz überschritten hatten.

Steigt in einem der 37 Kreise und kreisfreien Städte einschließlich der Region Hannover der Wert über 50, müssen die Behörden vor Ort strengere Maßnahmen zum Infektionsschutz ergreifen. Diese sollen individuell der Lage angepasst sein. So blieben in Delmenhorst am Freitag etwa alle Schulen geschlossen. Außerdem sind nach behördlicher Verordnung in manchen Punkten automatisch schärfere Regelungen vorgesehen - wie etwa bei der Höchstzahl an Gästen bei privaten Feiern. Der Wert ist auch für die Beherbergungsverbote maßgeblich.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in ganz Niedersachsen stieg im Vergleich zum Vortag um 265 auf insgesamt 22.921 (Stand: 9.00 Uhr) Fälle. Die Häufigkeit von Neuansteckungen der letzten sieben Tage stieg den Angaben zufolge landesweit von 20,4 auf 21,0 innerhalb eines Tages.

Die Stadt Bremen hatte am Samstag mit 78,2 Neuinfektionen deutlich über dem Schwellenwert von 50 gelegen. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle stieg in der Hansestadt um 108 auf 2765. Der Stadtsenat hatte am Freitag als Gegenmaßnahme unter anderem eine Sperrstunde und ein Alkoholverkaufsverbot zwischen 23.00 und 6.00 Uhr angeordnet.

