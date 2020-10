Darum kann Covid-19 bei jungen Menschen schwer verlaufen – Forscher erklären

„Wir fanden heraus, dass Personen mit schwerer COVID-19-Erkrankung Antikörper haben, die sogenannte Interferone blockieren, die ein wichtiger Bestandteil des körpereigenen Abwehrmechanismus sind“, erklärte der Professor der Abteilung für klinische Wissenschaften der Universität, Eystein Husebye.

Wenn solche Menschen dann mit COVID-19 infiziert würden, wirke ihr Körper gegen sein eigenes Immunsystem. Diese Reaktion sei auch bei Patienten mit milderen Immunerkrankungen beobachtet worden.

„Es ist relativ leicht zu erkennen, ob junge Menschen mit COVID-19 diese Antikörper im Blut haben. In diesem Fall könnten sie möglicherweise zusätzliche Interferone zur Behandlung erhalten“, fügte Husebye hizu.

Das heiße allerdings nicht, dass alle Menschen jetzt ein massives Screening ihrer Körper durchführen lassen sollten. Denn den meisten von ihnen würde bereits in ihrer Kindheit eine Immunschwäche diagnostiziert, so der Professor.

„Immunversagen ist nur ein Teil des Puzzles, wenn es darum geht, zu verstehen, warum junge Menschen an COVID-19 sterben können. Alte Menschen sterben im Allgemeinen an komplexeren Ursachen“, sagt Husebye abschließend.

Pandemie-Lage in Deutschland und weltweit

Nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) beträgt diemehr als 36,9 Millionen weltweit. Bislang sind mehr als eine Million Corona-Patienten gestorben.

In Deutschland wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge 319.381 Corona-Infizierte registriert. Bis Samstagmitternacht wurden demnach 4721 neue Infektionsfälle festgestellt. Insgesamt starben dem RKI zufolge 9604 Patienten (Stand am Samstag) an der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung, was ein Plus von 15 Todesfällen im Vergleich zum Vortag bedeutet.

aa/sb