Unter mit „Sputnik V“ geimpften Freiwilligen gibt es keine Infizierten – Chef von Gamaleja-Zentrum

Zuvor waren im Netz Informationen aufgetaucht, denen zufolge es angeblich glaubwürdige Fälle der Corona-Krankheit nach der ersten und zweiten Vakzinierung mit dem „Sputnik V“-Impfstoff nach Kontakt mit Infizierten gegeben haben soll, obwohl offenbar Antikörper im Blut entstanden seien.

Laut Ginzburg gilt man am 21. Tag nach der zweiten Verabreichung von „ Sputnik V “ als geimpft. „Bedeutet das, dass man krank wird? Sie gelten nach der ersten Impfung nicht als geimpft.“ Dennbeginnt ihm zufolge am vierten oder fünften Tag, im besten Fall am 15. Tag. Und ab dem 21. bis 28. Tag bleiben sie laut Ginzburg konstant. Erst nach der zweiten Impfung, also am 42. Tag nach der ersten Vakzinierung, gilt man als geimpft. „Ist jemand am 42. Tag krank geworden?“

Ginzburg rief dazu auf, die Begriffe „erkranken“ und „infiziert sein“ nicht zu verwechseln.

„Etwa 2000 sind bereits mit dem ersten und zweiten (Impfstoff) geimpft. Unter ihnen gibt es keine (Infizierten). Gibt es einen Infizierten? Ich weiß nichts davon“, fügte er hinzu.

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand angewendet werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

