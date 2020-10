Rund 50 Länder wollen russischen Corona-Impfstoff „Sputnik V“

Mehr als 50 Länder möchten vorläufigen Angaben zufolge in den Besitz des russischen Impfstoffes gegen das Virus SARS-Cov-2 gelangen. „Uns liegen viele Anträge von führenden Ländern vor“, sagte Kirill Dmitrijew, Chef des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), in einem am Montag ausgestrahlten Interview des TV-Senders Rossija 24.