Nach Schießerei in Nischni Nowgorod: Mutmaßlicher Schütze tot aufgefunden

Nach den tödlichen Schüssen auf drei Männer in der russischen Wolga-Region Nischni Nowgorod haben Ermittler die Leiche des 18 Jahre alten mutmaßlichen Schützen gefunden.

Nach Angaben der Nationalgarde dauerte die Fahndung fast die ganze Nacht lang. Der junge Mann sei in einem Wald unweit der Siedlung Bolscheorlowskoje mit Schussverletzungen entdeckt worden, nach vorläufigen Informationen soll er Selbstmord begangen haben. Neben seiner Leiche seien zwei Jagdgewehre gefunden worden.

Ermittler planen postmortale psychiatrische Untersuchung

Um den Grund der Tat zu klären, würden Ermittler eine forensische, psychologische und psychiatrische Untersuchung des Körpers durchführen, wie es aus einer Mitteilung des russischen Ermittlungskomitees hervorgeht.

Viertes Todesopfer nicht bestätigt – Großmutter des vermutlichen Täters unter Verletzten

Nach dem heutigen Ermittlungsstand war der mutmaßliche Täter am 11. Oktober ins Dorf Bolscheorlowskoje gekommen, wo er bei seiner Großmutter zu Gast war und mit seinem Vater auf die Jagd ging. Am 12. Oktober eröffnete er aus noch nicht geklärten Gründen das Feuer auf Anwohner auf einer Bushaltestelle. Drei Männer starben, ein weiterer Mann und zwei Frauen, darunter die Großmutter des mutmaßlichen Schützen, wurden in einem schwierigen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Zuvor wurde der Tod einer der Verletzten bekannt gegeben – die Rede war somit von vier Todesopfern. Die Informationen wurden jedoch später von den lokalen Behörden

asch/sna/tm