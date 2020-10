Polizeigebäude in Minsk mit Molotowcocktails attackiert – Video

In der weißrussischen Hauptstadt Minsk haben Unbekannte das Gebäude der Bezirksverwaltung des Innenministeriums mit Molotowcocktails attackiert. Das gab am Dienstag die Sprecherin vom Weißrusslands Innenministerium, Olga Tschemodanowa, bekannt.

Der Zwischenfall ereignete sich demnach am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:00 Uhr (Ortszeit). Auf das Territorium der Bezirksverwaltung des weißrussischen Innenministeriums sollen drei Flaschen mit Brandsatz geworfen worden sein.

Eine der Flaschen traf dabei laut der Mitteilung einen Dienstbus, der dadurch in Brand geriet.

Vor Ort war später eine Ermittlungsgruppe tätig, die nun nach den Tätern sucht.

Eingeleitet wurde ein Strafverfahren nach dem Artikel „besonders schweres Rowdytum“, der bis zu zehn Jahre Haft vorsieht.

Proteste in Weißrussland

Nach den Präsidentenwahlen am 9. August, in deren Ergebnis Alexander Lukaschenko zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger erklärt wurde, begannen Massenproteste.

Viele bestreiten das Ergebnis der Wahlen, bei denen Lukaschenko 80,1 Prozent der Stimmen erhielt – der Führung des Landes werden Fälschungen vorgeworfen. Die weißrussische Opposition sieht Swetlana Tichanowskaja als Siegerin.

ak/sna/gs