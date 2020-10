Einzigartiger Diamant aus Russland soll bei Sotheby’s-Auktion Dutzende Millionen Euro bringen

Der Edelstein hat 14,38 Karat und wurde vor vier Jahren in einem Bergwerk in Jakutien im Nordosten Russlands gefunden. Er wurde oval geschliffen und nach dem russischen Ballett „Der Geist der Rose“ („The Spirit of the Rose“) benannt.

Die Versteigerung soll im November in Genf stattfinden, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Das US-Edelsteininstitut hat dem Stein die höchsten Farb- und Reinheitsnoten erteilt.

Laut dem Auktionshaus hat nur ein Prozent der bekannten pinkfarbenen Diamanten mehr als zehn Karat. Ungeschliffen hatte der Stein 27,85 Karat. Für die Schleif- und Polierarbeiten brauchten die Juweliere ein ganzes Jahr.

om/gs/dpa