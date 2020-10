Mehr als 40 Tote in Türkei nach Genuss von gepanschtem Alkohol

Wie es weiter heißt, werden weitere 30 Menschen noch im Krankenhaus behandelt.

Einsatzkräfte hätten daraufhin verstärkt kontrolliert und große Mengen illegal produzierten Alkohols beschlagnahmt. Es gibt der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge in dem Zusammenhang mehrere Festnahmen.

Allein in Izmir im Westen des Landes seien am Dienstag fünf und in Istanbul sechs Tonnen Ethanol sichergestellt worden, so die Agentur. Im südtürkischen Adana und in Malatya seien ebenfalls große Mengen Ethanol und gepanschter Getränke gefunden worden.

Alkoholpreise in der Türkei

Die Preise für Alkohol in der Türkei sind wegen der hohen Steuern relativ teuer. Chemiker der Istanbuler Ingenieurs- und Architektenkammer etwa fordern seit Jahren eine Senkung der Alkoholsteuer, die derzeit rund 70 Prozent des Preises ausmache. Laut dem Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) waren alkoholische Getränke in der Türkei im August im europaweiten Vergleich am teuersten.

ns/dpa/gs