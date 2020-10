Russische Verbraucherschutzbehörde erläutert, wie Körper auf „Sputnik V“-Impfstoff reagiert

Durch den ersten selbst produzierten Coronavirus-Impfstoff sind in Russland keine ernsthaften Nebenwirkungen registriert worden. Das gab Alexander Gorelow, der stellvertretende Direktor für wissenschaftliche Arbeit am Epidemiologie-Forschungszentrum der russischen Verbraucherschutzbehörde (Rospotrebnadsor), bekannt.

„In Russland wurde nur lokale Reaktion auf den ersten inländischen Impfstoff beobachtet, wobei keine ernsthaften Nebenwirkungen registriert wurden“, sagte Gorelow.

Bei der Entdeckung von Krankheiten oder ernsthaften Nebenwirkungen würde ihm zufolge bei Probanden eine Untersuchung durchgeführt, da die Registrierung aller Präparate nach einem streng bestätigten internationalen Protokoll erfolge.

„In dieser Etappe (von klinischen Tests – Anm. d. Red.) müssen gesunde Freiwillige ausgewählt werden, aber manchmal verheimlichen die Menschen ihre (gesundheitlichen) Situationen, alle Zusatzerkrankungen, die sie in ihrer Anamnese hatten“, erläuterte er.

Unter anderem betonte der Spezialist, dass man vor der Impfung gegen das Coronavirus seine Krankheiten nicht geheim halten dürfe.

Nach der Impfung kann es demnach trotzdem zu Temperaturerhöhung, Schwäche, Schmerz an Injektionsstelle kommen. Das seien aber individuelle Reaktionen des Körpers.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Prävention der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand angewendet werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

ak/sna/tm