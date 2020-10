Russische Verbraucherschutzbehörde nennt Fristen für Registrierung von drittem Corona-Impfstoff

Die Chefin der russischen Behörde für Verbraucherschutz (Rospotrebnadsor), Anna Popowa, hat am Donnerstag bekanntgegeben, wann ein weiterer russischer Impfstoff gegen das Coronavirus registriert werden kann.

„Ich möchte sagen, dass die Russische Föderation heute zwei Impfstoffe hat“, so Popowa.

„Und ich bin mir sicher, dass der dritte (Impfstoff) in einem Monat registriert werden wird“, äußerte sie bei einer Sitzung des Russischen Verbands der Industriellen und Unternehmer.

„Die Kollegen (Forschungszentrum von Tschumakow – Anm. d. Red.), die ihn entwickeln, haben viel Erfahrung in der Vakzinologie.“

Putin verkündet Registrierung zweiten Impfstoffs

Am Mittwoch hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, dass der russische Corona-Impfstoff, den das staatliche Wissenschaftszentrum für Virologie und Biotechnologie „Vektor“ entwickelt hat, registriert worden sei. Putin informierte dabei, dass die russische Vize-Premierministerin, Tatjana Golikowa, und die Chefin der russischen Behörde für Verbraucherschutz, Anna Popowa, bereits mit dem neuen Serum geimpft worden seien.

Das Vakzin von „Vektor“ ist bereits der zweite russische Corona-Impfstoff, der erfolgreich an Menschen erprobt und nun registriert wurde.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand verabreicht werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

ak/sna/ae