In Südrussland geplante Terroranschläge aus Syrien koordiniert: Mutter-Heimat-Statue eines der Ziele

In der südrussischen Stadt Wolgograd sind laut dem Inlandsgeheimdienst FSB Terroranschläge vereitelt worden. Diese wurden demnach von Syrien aus koordiniert. Die Mutter-Heimat-Statue sei eines der Ziele der Terroristen gewesen.

„Der FSB Russlands hat die Aktivitäten einer interregionalen Zelle der in Russland verbotenen internationalen Terrororganisation ‚Katibat al Tawhid wal Jihad‘*, deren aus Zentralasien stammende Mitglieder Diversions- und Terroranschläge in der Stadt Wolgograd geplant hatten, unterbunden“, teilte das PR-Amt des FSB am Donnerstag mit.

„Der Anführer und dessen Komplize, die Terrormittel aus einem im Voraus in Wolgograd eingerichteten Versteck zu holen versuchten, haben bewaffneten Widerstand geleistet und wurden demzufolge eliminiert“, heißt es.

Am Ort des Geschehens sowie an Wohnorten der Islamisten seien Schusswaffen, Munition, chemische Komponenten und Vernichtungselemente für selbst gebastelte Sprengsätze, religiöse Literatur sowie ein Stadtplan von Wolgograd mit Hinweisen auf Orte für die geplanten Terroranschläge beschlagnahmt worden.

„Gleichzeitig wurden in den Städten Moskau, St. Petersburg, Ufa, Maikop und Wolgograd andere Teilnehmer der interregionalen Zelle festgenommen“, heißt es.

Vorbereitung von Terrorakten aus Syrien koordiniert

Wie es weiter heißt, wurde die Vorbereitung von Terrorakten in Wolgograd von Syrien aus koordiniert. Islamisten hätten geplant, Verwaltungsgebäude, Wohnheime für Militärs und gefährliche Betriebe in die Luft zu sprengen.

Statue „Mutter-Heimat ruft!“ im Visier von Terroristen

Unter anderem war die Statue „Mutter-Heimat ruft!“ laut der Pressemitteilung eines der Ziele der Terroristen.

Die 85 Meter hohe Mutter-Heimat-Statue war im Jahr 1967 auf dem Mamajew-Hügel im südrussischen Wolgograd (bis 1961 Stalingrad) errichtet worden und erinnert an die Schlacht von Stalingrad (von Juli 1942 bis Februar 1943) während des Großen Vaterländischen Krieges.

*eine Terrororganisation, in Russland verboten

ns/sna/ae