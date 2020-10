Bill Gates stellt pessimistische Prognose zu Corona

Die Corona-Pandemie könnte laut dem US-Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates schlimmer werden, als in diesem Sommer.

„Die Zahl der Infektionen nimmt zu, und bei dem kalten Wetter sind die Menschen mehr in Innenräumen, was die Wahrscheinlichkeit der Übertragung des Virus erhöht“, sagte der Milliardär in einem Interview mit der Zeitung „Politico“.

Gates fügte hinzu, dass die USA keinen Impfstoff hätten und nur die Befolgung einfacher Regeln dazu beitragen könne, die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Dazu zähle die Atemschutzmaske, der Verzicht auf Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, die soziale Distanz und das Händewaschen.

Mitte August hatte Gates vorhergesagt, die Pandemie könne erst in zweieinhalb Jahren vollständig gestoppt werden.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuartigen Coronavirus als Pandemie eingestuft. Nach WHO-Angaben gibt es weltweit mehr als 38 Millionen bestätigte Corona-Infektionen. 1.089.047 Infizierte sind inzwischen daran verstorben (Stand 15. Oktober 2020, 15.53 Uhr CEST).

