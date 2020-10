Italienischer „Mutant“ lässt sich von Kopf bis Fuß schwarz tätowieren, Augäpfel inklusive – Fotos

Ein 27-jähriger Italiener, der sich selbst als „Mutant“ bezeichnet, hat sich von Kopf bis Fuß mit schwarzen Tätowierungen versehen lassen, nicht einmal die Augäpfel blieben verschont. Über Nicolo Saverino aus Aprilla in Italien berichtet die Zeitung „The Daily Mail“.

Nicolo arbeitet hauptberuflich als Akrobat und begann seinen Körper im Alter von 18 Jahren zu modifizieren. Derzeit bedecken die Tätowierungen 70 Prozent seines Körpers, er will aber alle 100 Prozent schwarz haben. Der Mann hat außerdem 13 Piercings im Gesicht, eine Zungenspalte, Ohrspalten und zwei Hörner, die unter der Haut auf seiner Stirn implantiert sind.

Nachdem Nicolo seine Ohren spalten lassen hatte, bewahrte er eigenen Angaben zufolge die abgeschnittenen Teile in einem Glas auf, damit er sie ansehen konnte. Der Italiener gibt zu, Gefallen daran zu haben, seinen Körper zu verändern. Er sehe etwas Schönes darin, was andere für schrecklich halten. Für ihn ist jede Veränderung an seinem Körper eine Herausforderung.

Nicolos Freunde und Familie unterstützen ihm zufolge sein Aussehen und lieben ihn so, wie er ist.

„Als ich aufwuchs, hatte ich viele Probleme und musste so viele Hindernisse überwinden, dass ich auch mein Aussehen veränderte“, zitiert „Daily Mail“ den Italiener.

„Meine Großmutter, die ich meine Mutter nenne, und mein Großvater haben mich großgezogen. Meine Mutter war in meinem Leben nicht präsent." Nicolo animiert die Menschen dazu, sich frei auszudrücken und keine Angst davor zu haben, ihre wahre Berufung im Leben zu finden.

