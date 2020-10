In USA öffnen am Wahltag „Überlebens-Camps“ ihre Tore

„Unsere Überlebenscamps öffnen am 3. November ihre Tore für den Fall von zivilen und sozialen Unruhen oder eines potenziellen Bürgerkriegs“, sagte Cachuela in einem Interview mit der russischen Agentur RIA Novosti. „Wer weiß, was uns die Zukunft bereithält. Wir möchten, dass unsere Kunden, insbesondere aus Großstädten, in Sicherheit sind.“

Fortitude Ranch (zu dt. „Farm der Standhaftigkeit“) hat mehrere isolierte und gut befestigte Zufluchtsstätten gebaut, in denen die sogenannten Prepper, also Menschen, die sich auf das Überleben nach Katastrophen vorbereiten, Schutz finden können.

Das Geschäftsmodell von Fortitude Ranch basiert auf Überlebenscamps, die jeweils bis zu 500 Menschen Platz bieten und preiswerter als die klassischen Atombunker mit ihrem unterirdischen Komfort und ihren Lebenssicherungssystemen sind. Für 1000 Dollar Jahresgebühr bekommen die Mitglieder die Möglichkeit, bis zu zehn Tage im Jahr in einem solchen Camp zu verbringen. Für den Fall, dass es wirklich zu einer Katastrophe kommt, verspricht Fortitude Ranch allen Mitgliedern Zuflucht.

„Man weiß nie, was passieren kann“, sagt Cachuela weiter. Es könnte zum Beispiel zu einem Krieg mit China oder Russland kommen oder zu lokaler Gewalt und Unruhen.

„Auch ein Bürgerkrieg ist möglich.“ Sie selbst hält Konflikte nach der Präsidentschaftswahl für möglich, „egal wer gewinnen wird“. „Man muss vorbereitet sein.“ Das sei der Grund, warum Fortitude Ranch erstmals für alle Mitglieder die Tore öffne.

In den USA stehen am 3. November Präsidentschaftswahlen an. Gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump tritt der Demokrat Joe Biden an. Im Wahlkampf sind bewaffnete Anhänger der beiden Kandidaten schon mehrmals aneinander geraten. Dabei wurden mehrere Menschen getötet.

leo/ae