Twitter führt neue Regeln für Verbreitung von „Hacker“-Informationen ein

Die für Rechtsfragen zuständige Twitter-Managerin Vijaya Gadde begründete diesen Schritt mit der „erheblichen Resonanz der Nutzer“, welche durch die Sperrung des umstrittenen Artikels über Hunter Biden, Sohn von Präsidentenkandidat Joe Biden, ausgelöst worden war.

„Künftig ändert sich Folgendes: 1. Inhalte, die erbeutet wurden, werden wir nicht mehr löschen, wenn sie nicht direkt von Hackern oder deren Partnern verbreitet werden. 2. Wir werden Tweets mit Warnzeichen versehen, anstatt auf Twitter geteilte Links zu blockieren“, heißt es in einer Mitteilung von Gadde.

Ferner teilte sie mit, dass alle anderen Twitter-Regeln in Bezug auf Hacker-Informationen weiterhin gelten würden. In dem Zusammenhang verwies sie auf das Verbot der Verbreitung von privaten Informationen und auf das Verbot von manipulierten Angaben.

Der Leiter für Kommunikation bei Twitter, Brandon Borrman, sagte gegenüber dem US-Sender CNBC, dass die Links zu dem besagten Artikel der New York Post weiterhin gesperrt bleiben würden, da in dem Bericht Abbildungen von E-Mails und E-Mail-Adressen enhalten seien.

Twitter ließ Nutzer von Mittwoch an keine Links zu dem NYP-Artikel mehr veröffentlichen oder verschicken und begründete das zunächst mit einem Verstoß gegen Regeln für durch Hacking erbeutete Inhalte. Später verwies der Dienst darauf, dass in dem Bericht persönliche und vertrauliche Informationen enthalten seien und ihre Veröffentlichung gegen die Regeln des sozialen Netzwerks verstoße.

Umstrittener NYP-Bericht

Nach Angaben von NYP hatte Joe Bidens Sohn Hunter seinen Vater 2015 der Leitung des ukrainischen Energiekonzerns Burisma vorgestellt. Die Zeitung veröffentlichte auch eine E-Mail von Wadim Poscharski, Berater der Burisma-Leitung, an Hunter Biden, in dem sich der Autor bei ihm für ein Treffen mit Joe Biden bedankt.

Ein Sprecher von Bidens Wahlkampfteam teilte inzwischen mit, dass es ein solches Treffen nie gegeben habe. Auch Biden gab in der Vergangenheit an, sich mit seinem Sohn nicht über dessen Geschäftsaktivitäten unterhalten zu haben.

Anhänger von US-Präsident Donald Trump griffen den Bericht prompt auf und warfen Hunter Biden vor, den Einfluss seines Vaters missbraucht zu haben, um eigene Geschäfte in der Ukraine voranzutreiben. Auch der Präsidentschaftskandidat Joe Biden geriet in die Kritik und wurde mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe die ukrainischen Behörden unter Druck gesetzt, damit in dem Fall keine Ermittlungen unternommen würden.

mka/gs