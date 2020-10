Türkei beginnt mit Tests von Flugabwehrsystemen S-400 – Medien

Türkische Medien haben ein Video von einem Raketenstart in der Nähe der Schwarzmeerstadt Sinop verbreitet, wo vermutlich ein Flugabwehrraketensystem S-400 getestet werden soll.

Zuvor hatte die Türkei eine Nachricht über das internationale System NAVTEX veröffentlicht, das in der Seefahrt weltweit zur Verbreitung von Sicherheits- und Wetterinformationen genutzt wird. In der Mitteilung warnte sie vor Artillerieübungen, die in der Nähe der Schwarzmeerstadt Sinop vom 13. bis 17. Oktober stattfinden sollten.

Ein Video aus Sinop, das einen Raketenstart zeigt, wurde von der türkischen Militärzeitschrift M5 verbreitet.

„Das erste Schießen der Systeme S-400 fand in Sinop statt“, heißt es in der Unterschrift unter dem Video.

Video reportedly portraying the test launch of #Turkey’s S-400 System in Sinop. pic.twitter.com/d5Foc0K9aI — Aurora Intel (@AuroraIntel) October 16, 2020

​Zuvor berichtete Sputnik Türkei, dass das türkische Militär russische Flugabwehrsysteme S-400 in die Schwarzmeerprovinz Samsun verlegt hat. Die von Augenzeugen in der Stadt Samsun gefilmten Aufnahmen zeigten einen Konvoi von Militärfahrzeugen, die S-400-Bestandteile beförderten und sich in Richtung der benachbarten Provinz Sinop bewegten, wo die Tests der Fla-Systeme abgehalten werden sollten. Die türkischen Behörden haben bislang noch keine offiziellen Erklärungen dazu abgegeben.

S-400-Lieferungen an Türkei

Die Lieferungen von Flugabwehrsystemen S-400 aus russischer Produktion hatten Mitte Juli vergangenen Jahres begonnen und eine Krise in den Beziehungen zwischen der Türkei und den USA ausgelöst. Washington forderte, den Waffendeal mit Russland aufzugeben und stattdessen US-amerikanische Patriot-Systeme zu übernehmen.

Die USA drohten unter anderem, den Verkauf von modernen Jagdflugzeugen F-35 an die Türkei auszusetzen und gegen Ankara die gleichen Strafmaßnahmen zu verhängen, wie sie im Gesetz zur Verschärfung der bestehenden Sanktionen gegen den Iran, Nordkorea und Russland (CAATSA) vorgesehen sind.

Ankara zeigte sich davon unbeeindruckt und setzte seine Verhandlungen über eine zusätzliche Lieferung von S-400-Systemen fort. Die Trump-Administration hat ihre Drohungen gegenüber der Türkei bisher nicht wahr gemacht.

