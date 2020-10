Mr. Retter am Limit: Notärzte im Flugeinsatz von Petersburg bis Kamtschatka

Notfallmediziner sind meist als erste zur Stelle bei Verkehrsunfällen, Messerverletzungen, Schlaganfällen. Egal in welchem Land, die Ärzte sind immer physisch und psychisch gefordert. In Russland kommt eine Herausforderung hinzu: die Riesenentfernungen, während jede Minute zählt.

Er ist 39, Intensivarzt seit 2005. Angefangen hatte er im städtischen Krankenhaus, fuhr Einsätze mit dem Rettungswagen. Dann wechselte er an die Notfallklinik des russischen Katastrophenschutzministeriums und fliegt seitdem mit dem Rettungshubschrauber zu Notfällen.

„Unsere wichtigste Aufgabe ist die Stabilisierung der lebenswichtigen Funktionen“, sagt Notarzt Andrej Perewedenzew aus Sankt-Petersburg. „Erst dann geben wir den Patienten an die Spezialabteilungen weiter.“

Als Andrej auf dem Hubschrauber anfing, war die Rettungsfliegerei in Russland noch nicht besonders gut entwickelt. „2013 hatten wir erfahren, dass ein Privatunternehmer, Inhaber eines großen Hubschrauberzentrums, einen medizinischen Flugdienst gründen wollte. Ich und andere Ärzte beschlossen, mitzumachen. Ein 20-köpfiges Team kam zusammen. 2018 wurde das private Projekt mit staatlicher Förderung in den Nationalen Rettungsfliegerdienst überführt. Anfänglich war es nur ein Helikopter, heute sind es 19, verteilt auf 14 Landesregionen von Petersburg bis Sachalin“, sagt Andrej. Seit 2018 ist er Chefarzt seiner Einheit.

„Kein einziger Todesfall im Flug“

Damit die Versorgung lückenlos gewährleistet werden kann, wären im Idealfall 150 „fliegende Intensivstationen“ nötig, damit auch die entlegensten Ortschaften in Russland rechtzeitig erreicht werden können. Auch an Fachkräften mangelt es. „Russlandweit unterhält der Katastrophenschutz weitere 30 Rettungshubschrauber. Aber sie entsprechen nicht in vollem Umfang den heutigen Anforderungen an die Rettungstechnik“, erklärt Andrej. „Wir müssen noch viel aufholen, in der Tat. Zum Vergleich: In London mit zehn Millionen Einwohnern fliegt der Rettungshubschrauber zu 1500 Einsätzen pro Jahr. Bei uns in Sankt-Petersburg mit sieben Millionen Menschen nur 300 Mal.“

Dabei leistet das Rettungsteam von Andrej etwas, was bisher niemand wagte. 2018 führten die Mediziner einen Versuch durch: Mitten im Flug stoppten sie bei einem Tier aus einem medizinischen Versuchslabor eine innere Blutung mittels eines intravenösen chirurgischen Eingriffs. Eine technisch sehr anspruchsvolle Operation, die am Menschen normalerweise nur am Boden und nur im OP-Saal vorgenommen wird.

„Zwei Patienten haben wir mit dieser Methode bereits retten können“, sagt Andrej. „Schwere Verletzung nach einem Verkehrsunfall mit innerer Blutung im Beckenbereich. Nach einer halben Stunde wäre der Patient verstorben. Wir fanden eine bessere Lösung: Durch eine Blutbahn am Oberschenkel führten wir einen Katheter bis zur richtigen Stelle ein und stoppten die Blutung. Statt der halben hatten wir nunmehr anderthalb Stunden Zeit. Bis dahin hatte niemand in der Zivilmedizin in Russland so etwas riskiert.“

Allein in Petersburg und Umgebung fliegt der Rettungshubschrauber drei bis vier Einsätze täglich, der Intensivrettungswagen der Notfallklinik rückt bis zu zwölf Mal aus. Eines fehlt den Notärzten sehr: Ein einheitliches Informationssystem. „Damit könnten wir viel schneller auf Notfälle reagieren“, sagt Andrej. „Wir arbeiten eng mit der Polizei, mit dem Katastrophenschutz, mit den Krankenhäusern zusammen. Wünschenswert wäre, dass die Kommunikation automatisch abläuft. Im Moment ist es so, dass wir vielleicht fünf Minuten bis zum Einsatzort brauchen, vorher aber fünfzehn Minuten alle abtelefonieren müssen, um die Einzelheiten zu klären.“

Aber in all der Zeit hatten die Rettungsflieger nach eigenen Angaben keinen einzigen Todesfall in der Luft. Andrej: „Die Patienten schauen uns an, als wären wir Götter, die alle retten könnten. Doch die Situationen sind sehr unterschiedlich. Manchmal gehen die Ärzte an die psychische Belastungsgrenze – besonders bei Verkehrsunfällen, wenn die Zahl der Verletzten unklar ist. Dann müssen wir uns innerlich auf das Schlimmste einstellen.“

Ein Einsatz: Neun Stunden

Alexej Pawlow aus Nowosibirsk ist eigentlich einem Rettungswagen als Notarzt zugeteilt. Auf eine Schicht folgen 48 Stunden Ruhe. Die nutzt der Intensivmediziner für den Dienst auf dem Rettungshubschrauber.

Mit dem Rettungswagen sind es im Durchschnitt fünfzehn Einsätze pro Tag, mit dem Hubschrauber – drei. Beruhigend ist, dass die Ärzte in der sibirischen Metropole es meist in wenigen Minuten zu ihren Patienten schaffen. „Wir sind eine Großstadt mit guter Infrastruktur. Längst nicht in allen Regionen sind Ärzte so schnell vor Ort wie wir. Ich kenne Ortschaften im Norden, da braucht man für einen Einsatz neun Stunden hin und zurück. Der Rettungshubschrauber kann auch nicht jederzeit überall eingesetzt werden. Es gibt Landstriche mit sehr wechselhaftem Wetter“, erklärt der Arzt aus Sibirien.

Alexej weiß, wovon er spricht. Er hat schonmal drei Monate lang in einer Gegend nördlich von Kamtschatka gearbeitet: im Autonomen Kreis der Tschuktschen. „Häufig mussten wir Patienten aus der tiefsten Einöde in das nächstgelegene Krankenhaus fliegen.“ Was sehr viel Glück erforderte. „Die meisten Menschen dort sind Ureinwohner. Sie konnten die Symptome nur ganz oberflächlich beschreiben. ‚Ich habe Schmerzen‘ hieß es dann meistens nur. Also fliegen wir hin, ohne zu wissen, was uns eigentlich erwartet. Ich hatte mal einen Patienten, der angab, er habe einfach nur Bauchschmerzen. Vorgefunden haben wir dann eine schwere Magen-Darm-Blutung. Gut, dass wir es rechtzeitig zu ihm geschafft hatten.“

Und längst nicht jeder Patient weiß die Hilfe zu schätzen, die er von den Notärzten bekommt. Auch Skurriles kommt im Dienstalltag von Alexej vor: „Eine Frau um die siebzig ruft an, bittet um Hilfe, kann kaum noch sprechen. Wir fahren los und stellen fest: zu niedrige Zuckerwerte. Dazu brach sie sich noch einen Arm, als sie stürzte. Aber sie weigerte sich vehement, ins Krankenhaus mitzukommen, wollte ihren pflegebedürftigen Mann nicht alleine lassen. Sie hat uns aus der Wohnung hinausgetrieben. Was sollten wir auch machen?“

Nach dem Dienst fuhr Alexej privat mit einem Kollegen zu der alten Frau. „Niemand machte auf. Die Feuerwehr musste die Tür aufbrechen. Die Rentnerin lag bereits im Koma, hatte sich mit dem Insulin verschätzt. Wir kamen gerade noch rechtzeitig“, sagt der Profi.

Er gibt zu: Bei alledem möge er die Einsätze vor Ort mehr als den Dienst im Krankenhaus. „Dort fällt mir die Decke auf den Kopf.“ Trotzdem ist jede Einsatzfahrt und jeder Einsatzflug ein Gang ins Ungewisse. „Ich bin immer noch jedes Mal nervös. Erst wenn ich am Einsatzort den Überblick gewonnen habe, legt sich die Nervosität. Dann gilt es zu handeln und jede Sekunde zählt. Die Verantwortung ist enorm. Ein Fehlgriff kann für den Patienten den Tod bedeuten.“