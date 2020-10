Mann nahe Paris enthauptet – Terrorermittlung läuft

Ein Mann ist Meldungen zufolge in der Nähe von Paris auf offener Straße enthauptet worden. Der Angreifer soll inzwischen von der Polizei erschossen worden sein. Die Tat soll offenbar islamistisch motiviert gewesen sein.

Der Vorfall soll sich laut AFP in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris am späten Freitagnachmittag ereignet haben. Der mutmaßliche Angreifer soll in der nahe gelegenen Stadt Éragny-sur-Oise von der Polizei erschossen worden sein. Nach Informationen der „Daily Mail“ soll der mutmaßliche Täter eine Sprengstoffweste getragen und eintreffende Beamte unter anderem mit einer Pistole bedroht haben.

Conflans-Sainte-Honorine : Un professeur decapité à proximité de son collège, l’auteur des faits abattu à Eragny.



Le parquet antiterroriste se saisit des faits. #Conflans pic.twitter.com/rUwxGkFcDQ — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 16, 2020

​Die Polizei schrieb auf Twitter, dass dort aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Lehrer. Angaben zufolge soll er seinen Schülern im Unterricht eine Mohammed-Karikatur gezeigt haben, was den Angreifer zu seiner Tat motiviert haben könnte. Derzeit ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wegen Mordes mit terroristischem Hintergrund.

