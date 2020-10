Polizei-Einschätzung: 91 Rückkehrer aus Syrien und Irak sind „Gefährder“

Die Polizei sieht in 91 Menschen, die nach einem Aufenthalt in Syrien oder im Irak nach Deutschland zurückgekehrt sind, sogenannte Gefährder. Das geht aus einer der DPA vorliegenden Auskunft des Bundesinnenministeriums an die AfD-Bundestagsfraktion hervor. Weitere 66 Rückkehrer wurden am 28. September als „relevante Personen“ qualifiziert.