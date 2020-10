Mindestens zwölf Menschen bei Explosion in Afghanistan getötet – Video

Mindestens zwölf Menschen sind am Sonntag bei einer Explosion in einer Polizeistation in der Provinz Ghor im Westen Afghanistans getötet und 100 weitere verletzt worden, berichtet der lokale Fernsehsender 1TV unter Berufung auf eine Sicherheitsquelle.

Der stellvertretende Gouverneur der Provinz, Habibullah Radmanish, soll bestätigt haben, dass die Explosion in der Provinzhauptstadt Feroz Koh stattgefunden habe.

Video shows aftermath of car bombing in Afghan city of Feroz Koh pic.twitter.com/AFqhMceey2 — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) October 18, 2020

Ein örtlicher Polizeisprecher teilte dem Fernsehsender mit, dass bei der Detonation mindestens drei Menschen getötet worden seien. Ihm zufolge war es eine Autobombe.

Aftermath of car bomb blast in Ghor capital Feroz Koh pic.twitter.com/6Huk2u0GC7 — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) October 18, 2020

Lage in Afghanistan

In den vergangenen zehn Jahren wurden in Afghanistan mehr als 100.000 Zivilisten verwundet oder getötet.

In Afghanistan befindet sich die Regierung in einer Dauerauseinandersetzung mit der islamistischen Taliban-Bewegung, die weite ländliche Gebiete des Landes kontrolliert und ab und an auch Großstädte angreift. Außerdem baut die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in dem Land am Hindukusch ihren Einfluss aus. Die afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte führen Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

Am 12. September hatten die Konfliktparteien in Doha lang geplante Friedensgespräche aufgenommen. Trotzdem reißt die Gewalt nicht ab.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

