Auf dem Weg nach Berlin: Zoll beschlagnahmt Schutzmaske aus Krokodilleder

Wie der Zoll am Montag mitteilte, sei die Sendung aus den USA bei der internationalen Frachtstation in Speyer angekommen und an einen Empfänger in der deutschen Hauptstadt adressiert gewesen.

​Krokodile stehen unter Schutz

Laut Zoll sind Krokodile durch den internationalen Handel bedroht und werden durch das Washingtoner Artenschutzabkommen (WA) vom 3. März 1973 besonders geschützt. Der Handel mit diesen Tieren sowie allen daraus erzeugten und verarbeiteten Produkten ist nur mit den entsprechenden Genehmigungen möglich. Eine Einfuhrgenehmigung habe der Empfänger jedoch nicht vorlegen können, sagte eine Behördensprecherin.

Ob dem Berliner nun rechtliche Konsequenzen drohen, war zunächst offen. Solch eine Entscheidung obliege dem Bundesamt für Naturschutz, so die Zollbeamten.

