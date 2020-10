19. Oktober 1813 – schon der Name „Völkerschlacht“ zeigt das Ausmaß des Blutvergießens

Ja, die Niederlage von 1812 war für die Grande Armée verheerend. Doch nach der Massenmobilisierung des Frühjahrs 1813 waren die Streitkräfte Napoleons wieder eine vernichtende Macht. Ohnedies war der Feldherr aus Frankreich sich seines militärischen Talents so sicher, dass er sich und seine Armee als Sieger wähnte. Alle diplomatischen Initiativen, die der Völkerschlacht vorausgingen, schlug Napoleon siegesgewiss aus.

Auch hatten militärische Erfolge im ersten Halbjahr 1813 (Lützen, Bautzen, Dresden) den Glauben Napoleons an seine Unfehlbarkeit zusätzlich genährt. Dass die Lage sich langsam, aber sicher zu seinen Ungunsten wendete, verkannte der Stratege, von den kleinen Erfolgen geblendet. Er sah das Verhängnis der Völkerschlacht nicht kommen.

Beim Ausbruch der Kämpfe zählte die französische Armee samt verbündeten Kräften 160.000 bis 210.000 Mann mit circa 700 Geschützen. Die Sechste Koalition stellte dem über 200.000 Bajonette entgegen – bis zum 18. Oktoberan. Die Anzahl der Geschütze übertraf jene der Franzosen fast um das Doppelte. Das mit Abstand größte Kontingent innerhalb der Koalition stellten die Russen mit 130.000 Mann, hinzu kamen Preußen, Österreicher, Schweden.

Am frühen Morgen des 16. Oktober ging die russisch-preußische Armee unter der Führung des russischen Feldherrn Barclay de Tolly nach vorbereitendem Artilleriebeschuss in die Offensive. Die mehrstündige Schlacht erwies sich allerdings als zermürbend: Napoleon hatte es geschafft, die Initiative an sich zu reißen, und drängte die Angreifer in einer Gegenoffensive zurück. Außer zehntausenden Toten auf beiden Seiten hatte der erste Tag der Völkerschlacht nichts bewirkt: Weder die Koalition noch die Franzosen hatten einen Vorteil errungen.

Dann geschah es: Am 17. Oktober machte der französische Kaiser seinen entscheidenden Fehler. Er bot seinen Gegner eine Waffenruhe zu den Bedienungen, die bereits Monate vorher verhandelt worden waren. Der Vorschlag an sich war für die Koalition ein Zeichen französischer Schwäche. Auch eilte Verstärkung zu den Verbündeten: Am Nachmittag schloss die polnische Armee zu den Koalitionstruppen auf, insgesamt über 50.000 Soldaten. Napoleons „Friedensangebot“ blieb unbeantwortet.

Zum Morgen des 18. Oktober hatte Napoleon seine bisherige Stellung verlassen und eine, wie er dachte, günstigere Verteidigungsposition eingenommen, circa eine Reitstunde von Leipzig entfernt. Die Franzosen kämpften erbittert, doch der vernichtende Schlag kam mitten im Gefecht in Form einer Nachricht: Sachsen und Württemberg hatten sich der Koalition angeschlossen. Auch hatten die Franzosen zum Ende des Tages ihre artilleristischen Fähigkeiten aufgebraucht.

Napoleon befahl den Rückzug – eine Operation, die der französische Feldheer vor der Schlacht ausgeschlossen und deshalb nicht eingeplant hatte: Die Franzosen kamen nicht mehr in Ordnung weg. Auch das noch: Wegen eines Fehlers sprengten die französischen Grenadiere die Elster-Brücke im Westen Leipzigs, sodass an die 20.000 französische Soldaten von ihrer Armee abgeschnitten wurden.

Napoleon zog ab mit den Resten seiner Armee Richtung Frankreich. Nach der Völkerschlacht wurde er von Bayern fallengelassen, einer nach dem anderen ergaben sich französische Verbände, Anfang 1814 stand der einst große französische Kaiser allein gegen ganz Europa und Russland. Die menschlichen Verluste der Völkerschlacht waren enorm: 80.000 tote, verwundete oder gefangene Franzosen, 50.000 Tote und Verletzte aufseiten der Koalition – die meisten von ihnen Russen.