Überreste der Besatzung am Ort mysteriösen Flugzeugabsturzes von 1945 gefunden - Fotos

Mitarbeiter des Primorski-Suchverbands „AviaPoisk“ haben bei der Arbeit an der Absturzstelle eines Li-2-Transportflugzeugs die Überreste von Besatzungsmitgliedern entdeckt, geht aus der Mitteilung der Organisation hervor.

Basierend auf vorläufigen Ergebnissen aus der Feldforschung hätten sie Kerzen von M-62-Motoren, Teile von Aufzügen, die Rumpfhaut und einer Reihe von Instrumenten gefunden. Sie hätten zudem die Stelle lokalisieren können, an dem sich die Überreste der Besatzungsmitglieder befinden. Sie sollen mit Motorkompressionsringen, Zündkerzen und Motorzubehörteilen gemischt liegen, hieß es.

In den 1960er Jahren sei genau an der Stelle, wo sich die Nase des Flugzeugs befand, eine forstgeologische Straße angelegt worden, die einfach die Überreste von Menschen mit Erde gefüllt hätte. Daher müssen Suchmaschinen Knochenfragmente buchstäblich aus der Straße pulen, so der Verband.

Die Suche werde am kommenden Wochenende fortgesetzt, um die Überreste vollständig zu bergen, die Besatzung und die Umstände der Katastrophe zu ermitteln und die Toten mit Ehren zu bestatten.

Mysteriöser Flugzeugabsturz von 1945

Der Flugzeugabsturz soll während des Krieges mit Japan passiert sein. Das Li-2-Transportflugzeug sei bei der Rückkehr von einer Mission verschwunden. Die Überreste der Toten seien 1946 zufällig gefunden und am Rande eines Dorfes begraben worden. Nach Angaben des Archivs des Verteidigungsministeriums wurden in dieser Zeit im 281. Luftfahrtregiment neun Menschen getötet.

