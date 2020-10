Kurz vor neuer Verhandlungsrunde in Potsdam: Beschäftigte legen Arbeit nieder – Fotos

Laut der Gewerkschaft Verdi haben am Mittwochmorgen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Brandenburg die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren etwa Sparkassen, Stadt- und Kreisverwaltungen, Kitas sowie Krankenhäuser.

Auch in Niedersachsen, Bremen und Hamburg wurde zu Warnstreiks aufgerufen. Am Dienstag hatten sich laut Verdi deutschlandweit Zehntausende an dem Aufstand beteiligt.

„Wir veranstalten vom 19.-21. Oktober nicht nur bundesweit 300 „echte“ Aktionen, sondern starten am 21. Oktober von 11-14 Uhr auch eine virtuelle Demo“, hieß es in einer früheren Mitteilung von Verdi.

Im Netz sind entsprechende Bilder zu finden:

Warnstreiks, Demo und Kundgebung in Halle: "Wir sind unverzichtbar. Jetzt seid ihr dran!". Deutliche Worte und deutliches Zeichen an die Verhandlungsteilnehmer der aktuellen Tarifrunde des öffentlichen Dienstes #halle #hallesaale #sachsenanhalt #verdi #gew #klatschenreichtnicht pic.twitter.com/qwQp8MSwBQ — TV Halle (@TVHalle) October 21, 2020

Mindestens 150 Euro gefordert

Die Arbeitgeber haben für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Die Gewerkschaft fordert bei einer einjährigen Laufzeit allerdings ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat.

Die nächste Verhandlungsrunde soll am Donnerstag in Potsdam starten.

ak/dpa/ae