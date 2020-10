Besucher in Pariser Moschee mit Böller beworfen

Angaben zufolge ereignete sich der Zwischenfall am Freitagnachmittag. Der Böller könnte aus einem Fenster, das auf den Hof der Moschee hinausgeht, geworfen worden sein. Dabei soll niemand verletzt worden sein. Bislang gebe es keine Verdächtigen. Die Ermittlungen laufen.

Derzeit gilt für die französischen Sicherheitskräfte erhöhte Wachsamkeit. Am vergangenen Freitag wurde der 47-jährige Geschichtslehrer Samuel Paty in der Nähe seiner Schule in Conflans-Sainte-Honorine angegriffen und enthauptet

Er hatte seinen Schülern zuvor im Unterricht Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed gezeigt. Dies soll bei den islamistischen Schülern – der 18-jährige Täter war unter ihnen – für Empörung gesorgt haben und den jungen Mann anschließend zu seinem Mord veranlasst haben. Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die Tat als islamistischen Terroranschlag.

mka/gs