Doppelanschlag in Afghanistan: Neun Zivilisten tot

Bei einem Doppelanschlag in der Provinz Ghazni in Zentralafghanistan sind mindestens neun Zivilisten getötet worden. Das teilte der lokale Fernsehsender „ 1TV News“ am Samstag unter Verweis auf die Polizei mit.

Wie Polizei-Sprecher Ahmad Khan Sirat gegenüber Medien sagte, haben sich die Explosionen in der Provinzhauptstadt Ghazni ereignet.

Zuerst habe ein Kleinlaster im Raum Kotal-e Rawzai eine am Straßenrand gelegte Mine angefahren. Dabei seien Zivilisten, darunter auch drei Frauen, ums Leben gekommen.

Eine weitere Mine detonierte, als Polizisten an der Unfallstelle eintrafen und Tote wegbringen wollten, sagte der Beamte.

Lage in Afghanistan

Im Land stehen die Regierungstruppen im Kampf mit den Taliban, die zuvor ein bedeutendes Gebiet in den ländlichen Regionen des Landes erobert hatten und auf dem Vormarsch in Richtung der Großstädte sind. Zudem ist in Afghanistan der Einfluss der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* groß. Die nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte führen landesweit gemeinsame Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

*eine Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten



ns/ae