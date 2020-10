Tschechien bekommt 150 Beatmungsgeräte von EU-Partnern

Die EU hatte nach dem Ausbruch der Pandemie gemeinsame Bestände an Schutzkleidung und medizinischem Gerät aufgebaut, die von Brüssel finanziert und in Deutschland und fünf anderen Ländern dezentral gelagert werden. Aus dieser Reserve kommen nach Angaben der Kommission 30 Beatmungsgeräte für Tschechien. Allein die Niederlande wollen 105 weitere an den EU-Partner liefern, Österreich stellt 15 bereit. Kommissionschefin Ursula von der Leyen dankte beiden Ländern am Samstag.

„Wir halten zusammen”, schrieb sie auf Twitter.

Vielen Dank an 🇦🇹 und 🇳🇱 für die Bereitstellung von noch mehr Beatmungsgeräten für 🇨🇿 durch unser europäisches Katastrophenschutzverfahren.



Mit Ihrem und dem Beitrag von #RescEU werden wir 150 Beatmungsgeräte nach Tschechien schicken. Wir halten zusammen. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 24, 2020

Corona-Lage in Tschechien

​Tschechien hat gemessen an seiner Einwohnerzahl die höchsten Corona-Infektionszahlen in der EU. Laut den Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden in diesem Land insgesamt 223.065 Fälle (Stand: 23.10.2020, 3:34 pm CEST,) bestätigt. An dem Virus sind in Tschechien insgesamt 1845 Menschen gestorben.

