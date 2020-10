Infizierte mit schweren Symptomen sterben in zweiter Corona-Welle doppelt so schnell – Forscher

Während der zweiten Welle von COVID-19 sterben die schwer erkrankten Patienten doppelt so schnell wie zuvor. Dies teilt die britische Zeitung „Daily Mail” unter Berufung auf einen Bericht britischer Wissenschaftler für die Scientific Emergency Situations Advisory Group (SAGE) mit.

Die Spezialisten haben die Daten von 76.700 Einwohnern Großbritanniens analysiert, die landesweit in Krankenhäusern behandelt wurden.

In der Zeit bis zum 1. August lagen durchschnittlichzwischen dem Auftreten der deutlichen COVID-19 Symptome und dem Tod des Patienten. Derzeit sind es nur, knapp halb so viel wie zuvor.

Laut den Wissenschaftlern kann die negative Dynamik dadurch erklärt werden, dass sich die Behandlung der Krankheit seit Beginn der Pandemie deutlich verbessert hat. So seien die Ärzte derzeit in der Lage, eine größere Anzahl von Infizierten zu retten. Am häufigsten sterben vor allem Patienten mit schwächster Gesundheit.

Die Experten haben auch bestätigt, dass das SARS-CoV-2-Virus mutieren kann. Die möglichen Mutationen würden den Krankheitsverlauf zwar nicht erschweren, könnten aber die Ausbreitungsfähigkeit des Virus beeinflussen, geht aus dem Bericht hervor.

ekn/gs/sna