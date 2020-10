Explosionen auf Öltanker im Asowschen Meer: Zehn Crewmitglieder geborgen – drei vermisst

Die Föderale Agentur für See- und Flusstransport teilte zuvor mit, dass auf dem Tanker Öldämpfe explodiert seien und das Schiff daraufhin in Schräglage geraten sei. Der Tanker war demnach aber nicht beladen. Nach dem Unfall hätten sich drei Rettungsschiffe zu dem Tanker begeben. Die „General Asi Aslanow“ sei vom Hafen Kaukasus aus in Richtung Rostow am Don unterwegs gewesen.

