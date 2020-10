Nach Explosion auf Öltanker im Asowschen Meer: Kein Hinweis auf Leck – Behörde

An Bord des russischen Öltankers „General Asi Aslanow“, auf dem es im Asowschen Meer am Samstag zu einer Explosion gekommen war, gibt es keinen Hinweis auf ein Leck. Dies hat die Föderale Agentur für See- und Flusstransport Rosmorretschflot am Sonntag gegenüber der Agentur RIA Novosti mitgeteilt.