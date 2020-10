Hai-Attacke in Australien: Speerfischer schwer verletzt

Ein 59-jähriger Speerfischer ist im Osten Australiens von einem Hai attackiert und an einem Bein schwer verletzt worden, teilten lokale Medien am Montag mit.

Das Unglück ereignete sich am Sonntag im bei Touristen beliebten Great Barrier Reef, 120 Kilometer nördlich der Stadt Townsville. Voraussichtlich sei es ein Bullenhai gewesen. Sanitäter sollen den Mann zum Townsville Hospital gebracht haben, wo er wegen kritischer Wunden behandelt werde.

Laut der Taronga Conservation Society Australia gab es in diesem Jahr in Australien sieben tödliche unprovozierte Hai-Angriffe, zwei davon in Queensland. Laut der International Shark Attack File der University of Florida lag Australien bei der Anzahl der nicht provozierten Hai-Begegnungen mit Menschen im Jahr 2019 nur hinter den USA.

