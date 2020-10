Türkische Einsatzkräfte nehmen mutmaßliche IS-Anhänger aus Syrien und Irak fest

Antiterrorkräfte der türkischen Polizei sind gegen mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat* (IS; auch Daesh) vorgegangen. Dies meldet am Montag die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Bei dem Einsatz in der Hauptstadt Ankara seien 18 syrische und irakische Staatsbürger festgenommen worden. Zwei weitere Verdächtige seien flüchtig, hieß es.

Die Festgenommenen seien zum Verhör in die Direktion für Terrorismusbekämpfung in Ankara gebracht worden. Es wurde festgestellt, dass diese Personen mit der Terrormiliz IS in Kontakt gestanden hätten.

Der IS hat sich in den vergangenen Jahren zu mehreren Anschlägen in der Türkei bekannt, darunter zum Blutbad im Istanbuler Nachtclub Reina während der Neujahrsfeier am 1. Januar 2017. Damals wurden mindestens 39 Menschen erschossen und 69 verletzt.

*Islamischer Staat (IS; auch Daesh) – Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten

