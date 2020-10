Tote und Verletzte nach Explosion von Autobombe in Afghanistan

25 weitere seien bei der Attacke in der Provinz Chost verwundet worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag mit. Die Attacke soll auf Spezialkräfte der Polizei gezielt haben. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Bombenanschlag.

Am Sonntag starben bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in Kabul 24 Schülerinnen und Schüler, fast 60 wurden verwundet.

Lage in Afghanistan

Im Land stehen die Regierungstruppen im Kampf mit den Taliban, die zuvor ein bedeutendes Gebiet in den ländlichen Regionen des Landes erobert hatten und auf dem Vormarsch in Richtung der Großstädte sind. Zudem ist in Afghanistan der Einfluss der Terrororganisation IS groß. Die nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte führen landesweit gemeinsame Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

*eine Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten