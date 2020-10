Explosion in pakistanischer Koranschule: Mehrere Kinder getötet und viele verletzt

Bei einer Bombenexplosion in einer Koranschule in der pakistanischen Stadt Peschawar sind mindestens sieben Kinder getötet worden, etwa 70 weitere wurden verletzt. Das gab Kamran Bangash, Informationsminister der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa, am Dienstag bekannt.

Polizeilichen Angaben zufolge wird ein Unbekannter verdächtigt, einen Sprengsatz in der Koranschule platziert zu haben. Zum Zeitpunkt der Explosion sollen sich etwa 100 Kinder und Jugendliche in dem Seminargebäude aufgehalten haben. Viele der verletzten Jungen im Alter zwischen acht und 15 Jahren befänden sich laut einem Krankenhausarzt in einem kritischen Zustand.

In den Krankenhäusern der Stadt wurde der Notstand ausgerufen, Polizei und Sicherheitskräfte wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Fernsehbilder zeigten ein Trümmerfeld im Inneren der Koranschule. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Im Nordwesten Pakistans war es nach einer Militäroffensive gegen islamistische Terrorgruppierungen im Jahr 2014 lange Zeit ruhig. Immer wieder kam es in der Grenzregion zu Afghanistan jedoch zu Angriffen islamistischer Extremisten. Das Attentat erinnert an den Anschlag pakistanischer Taliban, die 2014 in einer Schule in Peschawar mehr als 150 Menschen getötet hatten, vor allem Kinder und Jugendliche.

om/dpa