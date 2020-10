Klinik-Brand in Rio: Covid-19-Patientinnen sterben bei Evakuierung – Fotos und Videos

Mitten in der Corona-Pandemie ist im Norden der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro in einem Krankenhaus ein großes Feuer ausgebrochen.

Rund 200 Patienten seien aus der Bundes-Klinik von Bonsucesso in Sicherheit gebracht und in andere Krankenhäuser verlegt worden, berichtete das Nachrichtenportal G1 am Dienstag. Bei der Evakuierung seien zwei an Covid-19 erkrankte Frauen gestorben. Im Netz sind Informationen über drei Todesopfer zu finden.

Princípio de incêndio atinge o Hospital Federal de Bonsucesso. Pacientes estão sendo transferidos para o outro prédio da unidade de saúde. #Cidade #BandNewsFM https://t.co/SSjWkOqFGu — BandNews FM - Rio (@bandnewsfmrio) October 27, 2020

#noticiadodia: Rio de Janeiro/RJ (27.10.2020) - Três pessoas morreram no decorrer do dia de hoje por complicações causadas em decorrência de um incêndio no prédio 01 do Hospital Federal de Bonsucesso, na manhã desta terça-feira. 📸Fausto Maia/TheNews2-Estadão Conteúdo. pic.twitter.com/0UvvvU8Okf — D.O. News (@D_O_News) October 28, 2020

Bebê levado para ambulância para transferência após incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso @JornalOGlobo @jornalextra pic.twitter.com/WCasUapXxt — Alexandre Cassiano (@alex_cassiano) October 28, 2020

🚨URGENTE: incêndio atinge hospital Federal de Bonsucesso no Rio de Janeiro. Bombeiros, funcionários, policiais e parentes, estão retirando pacientes para impedir uma tragédia. pic.twitter.com/cXWiDuOLm9 — Jouberth Souza - 20.038 🇧🇷 (@Jouberth19) October 27, 2020

📌Um incêndio de grandes porpoções atingiu o hospital federal de Bonsucesso RJ, os pacientes estão sendo transferidos.

Ainda não se sabe a causa do incêndio.

ps* sem vitimas

Via Canal @EuVouTeContar pic.twitter.com/1lSyW2KRB2 — sueli lei (@suelalei) October 28, 2020

​Die Feuerwehr brachte das Feuer schließlich unter Kontrolle. Die Brandursache war zunächst unklar. Offenbar war das Feuer im Bereich einer Pflegestation oder im Bereich der Röntgenmedizin ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war die Klinik bereits mehrfach wegen Verstößen gegen die Brandschutzverordnung benachrichtigt worden.

Brasilien ist einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Über 5,4 Millionen Menschen haben sich in dem größten Land Lateinamerikas bislang mit dem Virus infiziert, rund 157.000 Patienten sind im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 gestorben.

ak/dpa/sb