Falsch positive Corona-Testergebnisse von Augsburger Labor geliefert

Der Bezirkssprecherin Susanne Büllesbach zufolge ist der eigentliche Fehler im Isar-Amper-Klinikum in Taufkirchen am Samstag aufgefallen.

Zuvor wurde von dem Fall von der Zeitung „Münchner Merkur“ berichtet.

„Uns ist die schiere Menge an positiven Tests aufgefallen“, sagte die Sprecherin.

Demnach wurden in der Klinik des Bezirks nach der Analyse durch das Labor in Schwaben 60 positive Tests an nur einem Tag fixiert. Dies erschien den Mitarbeiter der Klinik rechtzu sein.

Eine zusätzliche Untersuchung, die nachträglich durch den Dienstleister aus Augsburg durchgeführt wurde, ergab, dass wirklich nur 2 Patienten der 60 mit Coronavirus infiziert waren. Das heißt, dass 58 Tests falsch waren.

Das Augsburger Labor gab bekannt, es wolle eine Stellungnahme zu dem Fall abgeben. Diese lag noch nicht vor.

Das Unternehmen zählt zu den größten Anbietern von Labordiagnostik in Deutschland. Nach Angaben des Dienstleiters sind in den Laboratorien bundesweit über 1500 Angestellte tätig.

