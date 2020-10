„Schweiz ist Hotspot“ – Bern verhängt neue Corona-Einschränkungen

Gemäß der neuen Regelung, die ab Donnerstag gilt und dabei zeitlich unbefristet ist, müssen Bars und Restaurants abends um 23 Uhr schließen, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sowie sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten mit mehr als 15 Personen sind untersagt. Tanzlokale werden völlig geschlossen, die Maskenpflicht wird ausgedehnt.

Am Mittwoch hatten die Schweiz und Liechtenstein 8.616 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet, erneut ein deutlicher Anstieg in den zwei Ländern mit zusammen rund 8,6 Millionen Einwohnern. 28 Prozent aller Corona-Tests waren positiv. Zur Ergänzung der bereits jetzt voll ausgelasteten Laborkapazitäten von rund 30.000 PCR-Tests am Tag sollen ab kommender Woche auch 50.000 Antigen-Schnelltests pro Tag zur Verfügung stehen.

Einreisende müssen nur noch in Quarantäne, wenn sie aus einem Gebiet kommen, dessen sogenannte 14-Tages-Inzidenz - die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Fälle pro 100.000 Einwohner in dem Zeitraum - mehr als 60 Fälle über dem der Schweiz liegt. Am Mittwoch lag der Wert in der Schweiz und Liechtenstein bei 762,5, in Deutschland im Vergleich dazu laut EU-Gesundheitsagentur ECDC bei 156,2.

„Die Schweiz ist jetzt ein Hotspot auf europäischem Gebiet“, sagte Bundesrat Alain Berset.

ac/mt/dpa