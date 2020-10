Arm eingeklemmt: Stadtbahn schleift Fahrgast hundert Meter mit

Ein Fahrgast ist in Hannover von einer Stadtbahn mitgeschleift und dabei schwer verletzt worden. Der 40-Jährige wurde am Mittwoch etwa einhundert Meter mitgezogen, bevor sich sein Arm aus der Tür löste, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Polizeilichen Angaben zufolge fiel der Mann neben die Gleise.

Rettungskräfte hätten den Verletzten versorgt und in eine Klinik gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn habe von dem Unfall zunächst nichts mitbekommen und sei weitergefahren, hieß es.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Mittag an einer Haltestelle zunächst ausgestiegen, griff aber in den Waggon, um noch etwas aufzuheben. Die Türen gingen zu und der Arm des Mannes wurde eingeklemmt. Der Bahnfahrer wurde von der Leitstelle über den Unfall informiert und brachte die Stadtbahn zu einem Betriebshof, wo der Waggon untersucht wurde. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, sich zu melden.

