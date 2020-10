Drei Tote und Verletzte bei Messerattacke in Nizza

Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Medienberichten drei Tote und mehrere Verletzte gegeben.

Der Vorfall habe sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame de Nice ereignet, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag. Zunächst wurde ein Todesopfer gemeldet. Am Morgen waren Informationen über Schüsse vor Ort aufgetaucht.

Innenminister Gérald Darmanin bestätigte einen Polizeieinsatz in der Innenstadt von Nizza. Im Ministerium gebe es eine Krisensitzung.

Laut Angaben von „Nice Matin“ soll eine 70 Jahre alte Person innerhalb der Kirche enthauptet worden sein.

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

Die Polizei riet, den Bereich zu meiden und nahm zu Einzelheiten zunächst nicht Stellung.

[#operationdepolice] Opération police en cours n'empruntez pas Secteur Notre Dame Centre ville Nice pic.twitter.com/ccYLlp2AmO — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) October 29, 2020

Il est 9h41. L’avenue Jean Medecin a #nice06 est bouclée au niveau de la basilique Notre Dame. Une attaque au couteau a eu lieu dans l’église. Deux détonations viennent de retentir. pic.twitter.com/7I47hS129q — Célia Malleck (@celia_malleck) October 29, 2020

[#EvenementGrave] Evénement très grave Eglise Notre Dame à Nice Respect le Périmètre de sécurité de @PoliceNationale N'empruntez pas secteur centre ville - Explosion déminage Police Nationale Ne paniquez pas - pic.twitter.com/PqJRyijsab — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) October 29, 2020

Später bedankte sich der Stadtbürgermeister, Christian Estrosi, bei der Polizei für die Festnahme „des Urhebers der Attacke“.

Merci à nos policiers municipaux qui ont interpellé l'auteur d'une attaque à l'arme blanche dans le secteur Notre Dame à #Nice06. Je demande aux Niçois d'éviter le secteur pour laisser la police et les secours travailler. @pmdenice — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

​Aus seiner Sicht handelt es sich um eine terroristische Attacke.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Estrosi bestätigte drei Todesopfer. Laut seinen Worten wurden zwei Personen innerhalb der Kirche getötet.

Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mords in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Donnerstag gegenüber dpa.

Ressortchef Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt.

Erst vor zwei Wochen war ein Lehrer in einem Vorort von Paris enthauptet worden. Das Verbrechen hatte im ganzen Land Entsetzen ausgelöst. Es waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um sich solidarisch zu zeigen.

ak/sna/dpa/ae