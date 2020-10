Neujahrsurlaub hinter dem Polarkreis: Gebiet Murmansk und TUI starten Charterflüge

„Gemeinsam mit der Firma TUI wurde die Organisation eines Charterprogramms für das Gebiet Murmansk in der Winterzeit beschlossen, das auf die wichtigsten Attraktionen in der Region abzielt. Das Interesse vonseiten des großen Reiseveranstalters bestätigt, dass wir dem Tourismus heute große Aufmerksamkeit schenken. Die Zusammenarbeit wird eine Art Test-Drive für Reiseziele im Gebiet Murmansk sein“, so Tschibis.

Der Gouverneur betonte, dass die regionalen Behörden auf den Tourismus setzen und Wachstumspunkte für den Aufbau einer qualitativen und zugänglichen Infrastruktur schaffen würden.

Das Programm für die Touristen umfasst die Besichtigung der Stadt Murmansk mit dem Besuch des in ein Museum umgewandelten weltweit ersten Atomeisbrechers „Lenin“ und des U-Boots K-21 in Seweromorsk. Darüber hinaus führt es in das Lappland-Naturreservat, in das ethnografische Freilichtmuseum „Sam Syjt“, in den Freizeitpark „Sewernoje Sijanije“ sowie in einen Husky-Park.

Die Regierung des Gebiets Murmansk und Russlands größter Reiseveranstalter TUI hatten am 27. Juli 2020 ein neues Kooperationsabkommen zur aktiven Förderung des touristischen Angebots der Region unterzeichnet.