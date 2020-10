Eigenheim für weniger als einen Euro: Häuser auf Sizilien kommen unter den Hammer

Der Traum vom Eigenheim schwebt vielen Menschen vor – doch oft scheitert es am Geld. Die italienische Gemeinde Salemi auf Sizilien will nun nachhelfen und Häuser für weniger als einen Euro versteigern.

Laut CNN verfolgt die großzügige Aktion das Ziel, neue Ortsbewohner anzulocken, da Salemi mit einer sinkenden Einwohnerzahl zu kämpfen hat. „Alle Gebäude gehören dem Rat der Stadt, deshalb kann der Verkaufsprozess recht zügig vonstattengehen“, sagte Domenico Venuti, Bürgermeister von Salemi. In den Gebieten der zum Verkauf stehenden Häuser sei inzwischen die Infrastruktur und das Versorgungsentz erneuert worden, teilte Venuti darüber hinaus mit.

Nach Angaben von CNN sollen die Häuser versteigert werden. Die meisten der betroffenen Gebäude würden im Stadtzentrum liegen, einige davon seien mehr als 400 Jahr alt. Einige Objekte seien in einem heruntergekommenen Zustand, unter ihnen würden sich aber auch solche finden, bei denen die Renovierung keinen großen Aufwand erfordere.

Demnächst sollen die Häuser samt Fotos auf der Webseite des Rates der Stadt angeboten werden. Einen Haken hat die Sache dann doch: Die potenziellen Käufer müssen 3000 Euro Kaution hinterlegen – nach dem Ende der Renovierungsfrist, welche drei Jahre betragen soll, würde das Geld dann an den Hausbesitzer zurückgezahlt werden.

Ein nicht weniger großzügiges Programm haben die Behörden in der italienischen Gemeinde Santo Stefano di Sessanio in der Region Abruzzen aufgelegt. Insgesamt 44.000 Euro sollen Bürger erhalten, die bereit sind, sich dort niederzulassen. Einen Zuschuss sollen Personen im Alter von 18 – 40 Jahren bekommen. In beiden Fällen müssten aber die neuen Bewohner für fünf Jahre sesshaft bleiben.

