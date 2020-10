Wissenschaftler warnen vor neuer Corona-Art in Europa

Eine neue Art von COVID-19 wurde erstmals im Juni in Spanien entdeckt. Seitdem sei das Virus in der Schweiz (40 Prozent der Fälle), in Irland (60 Prozent) und im Vereinigten Königreich (mehr als acht von zehn Fällen) entdeckt worden, so die Studie von einem internationalen Wissenschaftlerteam. In Norwegen, Lettland, den Niederlanden und Frankreich soll das Virus ebenfalls aufgetreten sein. Laut dem Artikel verbreitete sich eine Variante von SARS-CoV-2 mit dem Namen 20A.EU1 in Europa mit einer beispiellosen Geschwindigkeit. Das Forscherteam untersucht, ob 20A.EU1 eine spezifische Mutation im Spike-Protein aufweist, mit der das Virus in menschliche Zellen eindringt.

„Angesichts der Ausbreitung von 20A.EU1 scheint es offensichtlich, dass die getroffenen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, um eine weitere Ausbreitung des Virus in diesem Sommer zu verhindern“, betonte sie.

Im Gespräch mit der Zeitung „Financial Times“ betonte die Studienleiterin und Genetikerin der Universität Basel Emma Hodcroft, ihr sei eine Art des Coronavirus mit einer solchen Dynamik noch nie begegnet. Es gebe aber noch keine Beweise dafür, dass die rasche Ausbreitung des Virus auf eine Mutation zurückzuführen sei. Laut Hodcroft unterscheidet sich 20A.EU1 von jeder zuvor bekannten Version von Sars-Cov-2.

Außerdem verwiesen die Wissenschaftler darauf, dass das „riskante Verhalten“ von Urlaubern zur Ausbreitung der neuen Art des Coronavirus beigetragen hat.

Zuvor hatte Deutschland ab 2. November bis zum Monatsende einen begrenzten Lockdown aufgrund der Coronavirus-Pandemie angekündigt. In Frankreich sollen ab dem 30. Oktober bis zum 1. Dezember Ausgangsbeschränkungen gelten.

Corona in Deutschland

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 16.774 Fällen binnen eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht. Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Donnerstagmorgen hervor. Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 481.013 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 29.10., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Donnerstag um 89 auf insgesamt 10.272. Das RKI schätzt, dass rund 339.200 Menschen inzwischen genesen sind.

ekn/gs/sna