Terrorwelle in Frankreich: Die schwersten Anschläge der letzten Jahre

Seit Jahren wird Frankreich von islamistisch motivierten Terrorattacken heimgesucht. Nach der brutalen Enthauptung eines Schullehrers bei Paris vor zwei Wochen wurde das Land am Donnerstag erneut erschüttert – diesmal traf es drei Menschen in einer Kirche in Nizza. Doch wann nahm das Übel seinen Anfang? Die größten Terroranschläge im Überblick.