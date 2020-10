Kanada: Polizist erschießt mit Messer bewaffneten Mann – Medien

Der Vorfall soll sich im Gebiet Notre-Dame-de-Grace ereignet haben. Am Donnerstagmorgen bemerkten Polizeibeamte nach Medienberichten einen mit einem Messer bewaffneten Mann, der auf ihr Polizeiauto zukam. Der Mann soll dabei unangemessen reagiert haben. Einer der Polizisten, die im Auto saßen, gab einen Schuss ab, der Mann starb an Ort und Stelle.

Die Behörden fordern derweil Zeugen auf, an der Ermittlung mitzuwirken.

Messerangriff und Enthauptung in Nizza

Am Donnerstagmorgen kam es in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza zu einer Messerattacke, bei der drei Menschen getötet wurden. Laut Angaben von „Nice Matin“ soll eine 70 Jahre alte Person innerhalb der Kirche enthauptet worden sein. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Laut dem Bürgermeister von Nizza handelt es sich um einen Terroranschlag. Wenige Stunden später wurde eine weitere Attacke in Avignon gemeldet. In beiden Fällen sollen die Angreifer „Allahu Akbar” gerufen haben.

ekn/sna/gs